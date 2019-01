Sandwich Triangle – Dress Rehearsals // 05.01.2019

18 – THE SOFT RIDER – Commit to me

[Atomic Bongos – AT002 – Octobre 2018]

19 – TOUJOURS L’ÉTÉ – Mon coeur vide

[Not On Label – 2018]

20 – ELG – Panorama

[Éditions Gravats – GRVTS012 – 2018]

21 – SLICKBACK – Venom

[Hakuna Kulala – Juin 2018 22 – 33EMYBW – Golem [SVBKVLT – SBKT022 – Octobre 2018]

23 – ZIÙR – U feel anything ?

[Planet Mu – ZIQ391 – Octobre 2017]

24 – DE-BONS-EN-PIERRE – Seul comme Sombre

[Dark Entries – DE-139 – Février 2017]

25 – WETWARE – Frequent Dreamlands

[Dais Records – DAIS109 – Février 2018]

26 – AAR – B-03

[Haunter Records – SPCTR012/AAR01 – Octobre 2018]

27 – FOURMI – Casa Forte ft. Frantsukiko

[Da! Heard It Records – D!HR-37 – Juin 2018]

28 – LINGUA IGNOTA – D E F A C E D

[Not On Label (Lingua Ignota Self-released) – 2016]

29 – SIMONETTI, PIGNATELLI, MORANTE – Tenebre (Extended Version) [1982]