Sandwich Triangle – Dress Rehearsals // 04.01.2020

TRACKLIST

1. FRANCE SAUVAGE – LA FOLIE CHEZ LES ANIMAUX

[L’homme à zéro – In Paradisum – Octobre 2019] https://inparadisum.bandcamp.com/track/la-folie-chez-les-animaux

2. JANA JAN – HIPOTEMUSA

[V/A Women in Experimental – Musica Dispersa – Septembre 2019] https://musicadispersarecords.bandcamp.com/track/hipotemusa

3. TACHYCHARDIE – AUNIR, FORCER

[Probables – unjenesaisquoi – Octobre 2019] https://unjenesaisquoi.bandcamp.com/track/aunir-forcer

4. RYOKO ONO & DUNCAN PINHAS – YAKUSHIMA

[Sayo 小夜 – Hylé Tapes – Septembre 2019] https://hyletapes.bandcamp.com/track/yakushima

5. TEYAS – MOJSKINI

[Teyas – Teyas – Septembre 2018] https://teyas.bandcamp.com/track/mojskini

6. MARJA AHTI – COASTAL INVERSION

[Vegetal Negatives – MARJA AHTI – Mars 2019] https://marjaahti.bandcamp.com/album/vegetal-negatives

7. CHICALOYOH – BOLI ARMENII

[L’INVENTAIRE DES DISPARITIONS – CHICALOYOH – Novembre 2019] https://chicaloyoh.bandcamp.com/track/boli-armenii

8. COCANHA – COTELON

[Puput – PAGANS – Février 2019] https://pagans.bandcamp.com/track/cotelon

9. ZIÚR – WHAT IS THIS

[V/A Dandelion1 – PARKINGSTONE – Décembre 2019] https://soundcloud.com/parkingstone/05-ziur-what-is-this?in=parkingstone/sets/da

ndelion1

10. QUADRUPÈDE – YAU MA TEI

[Interiors – Santé Records – Novembre 2019] https://qdrpd.bandcamp.com/track/yau-ma-tei

11. BÉLA BARTOK – EN PLEIN AIR SZ 81, LA CHASSE

[composé en 1926 – Enregistrée 26 février 2015 lors d’un récital de piano de David

Kadouch à la Fondation Singer-Polignac] https://vimeo.com/125021389

12. GAËL SEGALEN – MONTAGNE OUEST

[Sofia Says – Erratum Musical – Octobre 2019] https://erratum.bandcamp.com/track/montagne-ouest

13. CATERINA BARBIERI – FANTAS

[Ecstatic Computation – Editions Mego – Mai 2019] https://editionsmego.bandcamp.com/track/fantas

14. KASSEL JAEGER – DELTAS

[Deltas – Editions Mego – Octobre 2019] https://kasseljaeger.bandcamp.com/album/deltas

15. HARRGA – ARTAUD

[Héroïques Animaux de la Misère – Avon Terror Corps – Mai 2019] https://avonterrorcorps.bandcamp.com/track/artaud

16. JOACHIM MONTESSUIS – AUTOUR DU BOURDON

[LE VRAY REMEDE D’AMOUR – Erratum Musical – Juin 2019] https://erratum.bandcamp.com/track/autour-du-bourdon

17. ERUK DAHL – FACE A

[LE – ERUK DAHL – Décembre 2018] https://erukdahl.bandcamp.com/track/face-a

18. AYMERIC DE TAPOL – 4H23

[ LES HORIZONS – VLEK – Novembre 2015] https://aymericdetapol.bandcamp.com/track/route-a-4h23

19. OR OR – LIQUIDE

[OR OR – OR OR – Novembre 2019] https://or-or.bandcamp.com/track/liquide

20. VOID HANDS – CRUST

[ Split Shapes & Divisive Models – Fractal Meat Cuts – Novembre 2019] https://fractalmeat.bandcamp.com/track/crust

21. EL MEMORIOSO – 13H43

[Cinq formes du temps – NUNC. – Novembre 2019] https://nunc-nunc.bandcamp.com/track/13h43

22. NO3SIS – FACE A (Extract)

[Hypnagogia – Quanta Records – Décembre 2019] https://quantarecords.bandcamp.com/track/hypnagogia-face-a

23. FENNESZ – IN MY ROOM

[Agora – Fennesz – Mars 2019] https://fenneszreleases.bandcamp.com/track/in-my-room

24. PAON PERDU – VU DU LARGE

[Le fruit vert – three:four records – Mai 2017] https://wearethreefour.bandcamp.com/track/vu-du-large