Sandwich Triangle – Delphine // 12.01.2020

Pour cette émission c’est Delphine aka le tiers du label parisien Demord Enregistrements qui s’occupe du Sandwich Triangle avec une sélection sensible, wave, expérimentale et dansante pour un samedi soir devant la cheminée avec un tisane douce nuit à l’acide chlorydrique

TRACKLIST

Sunstroke – Boat People

Sonoko – Aoi Tori (Dai Go Maku)

Ryuichi Sakamoto Thousand Knives

So-Do – Hashiru

Fourmi – Asking about spice

WOW – Occhi di serpente

Ventre de Biche – Liquide incapacitant

Il Guardiano del faro – Disco Divina

19 Gadi Pirms Sākuma – Aspekti

M.Nomized – ?

Paul Ebhart & Leonard Prochazka – ?

ZMATSUTSI – Slip Side

Deux – Ministry Of Love

Mekanik Kommando – Miss. B.

Coil – Restless Day

Mikhail Chekalin – Origin of Species

Twoonky – Dezzo

Demolition Group – Bad Gag

Alexandro Alessandroni – Afro Darkness

Psyche – The saint became a lush

Eiger Drums Propaganda II – Disco Sound To Death

November Group – Night Architecture

Special Spooner bonus :

Space – Carry On, Turn me

Blue Gas – Shadows From Nowhere