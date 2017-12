Sandwich Triangle – Captain Simard // 09.12.2017

Ce samedi 09 décembre l’équipe du Sandwich Triangle invite Captain Simard . Amateur des grandes pages de la musique américaines, celle qui a fait bouger les lignes et fait couler le sang, l’auteur-compositeur parisien nous sort ses plus fines galettes. Fort d’un premier effort sorti au printemps 2017, il est accompagné en live par Louis, plus connu par chez nous sous les sobriquets de Gaston Prüffer ou Chéri, Captain Simard est à découvrir en live.