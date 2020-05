Sandwich Triangle – Albane Chaar // 23.05.2020

De quoi lézarder tranquillos, au soleil et en slibard, les orteils en éventail et une noisette de crème tartinée sur le bout du nez. Décontractés en attendant l’été.

P. Eluard/A. Karina – Capitale de la douleur

Giuliano Sorgini – Preghiera Monodica I versione

Fairuz – La Tassaalouny

Omar Khorshid – Habibaty

Harumi – Fire By The River

Cortex – Troupeau bleu

Letta Mbulu – What’s Wrong With Groovin’

Bembeya Jazz National – Petit Sékou

Shukri Muuse Weheliye – Au Revoir Au Revoir

Franco et O.K. Jazz – Tokeyi Kobina Calypso

The Velvet Underground – Ride To The Sun

Jake Hottell – Horizon

Shuggie Otis – Strawberry Letter 23

Wolfgang Dauner Quintet – Take Off Your Clothes And Feel The Setting Sun

Orchid Abdullah – Penawar Rindu

Piero Umiliani – Pelle Di Luna (Hammond & Percussions version)

Lonnie Liston Smith & the Cosmic Echoes – Summer Nights

Smoke City – Underwater Love

Francis The Great – Look Up In The Sky (Négro Nature)

Etienne Daho – Duel au Soleil

Sabah – Stop Stop Taxi d’Amour

Oro – Sasà

Santo & Johnny – Summertime

Los Panchos – Corazón de Melón

Balla et ses Balladins – Paulette

The Martinis – Hung Over

Jorge Mello – A Natureza Reza

Aida Chalhoub – Law Fiyeh Ana

Matar Mohamed – Ya Teira Tiri

Lily Chao – Tea-Plucking & Catching Butterflies

Giuliano Sorgini – Lavoro Cerebrale