Sample Comme Bonjour : TON NUMÉRO PRIVÉ STP // 7.11.2019

Oui, dès la première seconde tu as reconnu ce sample utilisé par la Scred Connexion dans « Partis de Rien », je sais. Mais du coup, le morceau original, ça te dis quelque chose ? Il raconte le début d’une idylle entre William Bell et Judy Clay. Un mec qui demande le ‘Private Number‘ d’une meuf en gros, qui bientôt ne pourront plus se passer l’un de l’autre. Cute, hein?

Moins cute, le morceau a d’abord été produit pour Otis Redding, qui malheureusement s’en est allé quelques jours avant la date d’enregistrement de la chanson. Puis, une cinquantaine d’artistes se sont appropriés ces quelques notes. Maintenant, tu peux te t’la péter devant tes potes la prochaine fois que t’entendras cette boucle.

La tracklist :

Nightmares On Wax – You Wish

William Bell & Judy Clay – Private Number

Bob & Marcia – Private Number (Reggae Cover)

Vybe – Warm Summer Dayz

Scred Connexion – Partis de Rien

