Pendant deux semaines, j’ai fouillé et diggé toutes les reprises possibles et imaginables d’un morceau badass : My Neck, My Back (Lick it!). On l’entend partout, tout le temps, et à toutes les sauces. Dans ce 7ème épisode, on passe mes versions préférées.

La Tracklist :

Dj Assault – Pop Your Pussy

Khia – My Neck, My Back (Lick it!)

Raven Sorvino – Edible

Beenie Man – Red Red Red

Toni Moralez – HER NECK HER BACK (ONLY IF SHE WANTS 2)

Visuel (c) Cover Album – KHIA – Thug Misses

Par Kenza Naaïmi.