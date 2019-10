A la sortie de son morceau Just the two of us, Bill Withers ne se doutait pas qu’il allait créer tout comme il a fait de sa chanson un classique de la soul : un classique du rap français. Daddy Lord C et Le Chimiste, tous deux membres de La Cliqua, s’empressent de récupérer la fameuse instrumentale quinze année plus tard pour y ajouter leur touche personnelle et nous amener à d’autres histoires beaucoup moins romantiques que la première.