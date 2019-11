Sample comme bonjour : ECHANTILLONS // 21.11.2019

Cette semaine on ne part pas d’un morceau ni d’une chanson, mais d’un échantillon créé juste pour être utilisé dans la création et la composition. Celui sur lequel on s’attarde déjoue tous les genres musicaux et va se retrouver dans la techno, la drum & bass ou encore le rap.

La Tracklist :

E-Mu Systems – Wind Chimes Birds & Streams (Loon Garden)

808 State – Pacific State

Deep Blue – The Helicopter Tune

Nicky Minaj – Anaconda

Hippocampe Fou – Presque Rien

Visuel © Vinyl Cover Deep Blue – The Helicopter Tune