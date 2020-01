Sample comme bonjour : Attention, chien méchant // 16.01.2020

C’est le premier Sample Comme Bonjour de 2020 et loin d’être le dernier puisqu’il nous reste encore une infinité de musiques, de genres et de sons à croiser. Cette semaine par exemple, je fais revivre pendant ce court instant un morceau qu’on avait tous.tes oublié, celui de Lil Bow Wow dans Beware Of The Dog : « Bow Wow (That’s My Name) ». Et pour l’occasion, je déterre aussi un peu de classique, de funk, et de rap.

TrackList

Lil Bow Wow – Bow Wow (That’s My Name)

Lil Bow Wow – Arsenio Hall Show 1993

Snoop Dogg – Who Am I (What’s My Name) ?

George Clinton – Atomic Dog

François De Roubaix – Dernier Domicile Connu (B.O)

Missy Elliot – All n My Grill feat. Mc Solaar

Visuel (c) Clip – Snoop Dogg – Who Am I (What’s My Name) ?