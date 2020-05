Sample Comme Bonjour : Art De Rue // 07.05.2020

Du synthé 80’s, une ambiance de château hanté, des costumes colorés, Michael Jackson au refrain… C’est la recette magique de Rockwell en 1984 pour faire un des plus beaux et plus gros tubes du Label de la Motown, ce label soul qui a inspiré mille producteurs, rappeurs qu’ils soient américains ou français. Retour aujourd’hui, en 2001 avec la Fonky Family et son Art de Rue, avec DJ Pone et son Art du Sample.

TrackList :

Rockwell – Somebody’s Watching Me (featuring Michael & Jermaine Jackson)

Fonky Family – Art De Rue

Par Kenza Naaïmi