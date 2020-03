Samplé Comme Bango // 26/03/2020

Confiné, Sample Comme Bonjour ça ne change pas de d’habitude. Ce qui change par contre, c’est que cette semaine on se transforme en Samplé Comme Bango. On a tous appris cette semaine la mort du grand saxophoniste (mais pas que) Manu DiBango, ces quelques minutes, c’est notre manière à nous de lui rendre hommage. Alors pour vous, j’ai trié tous ceux qui ont utilisé son célèbre Soul Makossa, de Michael Jackson à Beyoncé en passant par Public Ennemy et ça ressemble à peu de chose près à la playlist de mes 16 ans…

La Tracklist :

The Fugees – Cowboys

Manu DiBango – Soul Makossa

Public Ennemy – Can’t Truss It

Beyoncé – Déjà Vu featuring Jay-Z

Guts – Groove Ma Poule !

Visuel (c) Soul Makossa – Manu DiBango Vinyle Cover.

Kenza Naaïmi