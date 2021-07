le Samouraï Show est une émission proposée réalisée et animée par des jeunes de la ville de Pierrefitte sur Seine.

ils vous présentent leurs vies , leur ville et la musique qu’ils aiment. Vous trouverez de la poésie , des interviews, des micro-trottoir et de la bonne humeur . Animatrice : Catherine , Chroniques : Jihed Lounès et Nahel, avec la participation de Maïmouna , Technique : Haladji.

un grand merci à la Ville de Pierrefitte sur Seine, et aux équipes municipales.