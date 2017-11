Samedi 18.11 14h-17h30 : Constellations

Journée dédiée à la création radiophonique, organisée par Addor en partenariat avec le Nouveau Théâtre de Montreuil et Radio Campus Paris

Samedi 18 novembre 2017, de 14h à 18h

Au Nouveau Théâtre de Montreuil, salle Maria Casarès – 63 rue Victor Hugo, Montreuil

dans le cadre du Festival Mesure pour mesure

et en direct et en streaming, de 14h à 17h30, sur le site Internet de Radio Campus Paris, via le player en page d’accueil

Entrée libre sur réservation au 01 48 70 48 90

ou directement sur le site du théâtre

Constellations propose un panorama de la création sonore, éclectique et subjectif. Une journée pour explorer une constellation d’OVNI sonores, qu’ils soient intimes, politiques, littéraires, documentaires, musicaux… Ils viennent de la France, de la Belgique, du Canada ; de radios nationales, de collectifs ou d’autoproductions. Rencontres, écoutes, inédits et concerts : autant de façon d’expérimenter tous azimuts une grammaire radiophonique.

14h > 15h30 rencontre autour du documentaire et de la création sonore

avec Benjamin Dupé, Magnéto, Daniel Martin Borret, Olivier Minot, François TJP

16h > 16h30 performance musicale Mixte fruit d’ateliers suivis par les compositeurs électroacousticiens de la classe du Conservatoire de Pantin, avec leur professeur Marco Marini, et des musiciens de l’orchestre OPPERA de Montreuil, dirigé par Mathieu Braud.

Actions artistiques de la cie Comme je l’entends menées par Maël Bailly, Léo Margue, André Serre-Milan, Benjamin Dupé – textes de Marie Desplechin — mise en voix Emma Liégeois

16h30 > 18h rencontre autour du documentaire et de la création sonore

avec Elisa Monteil, le collectif Stalingrad Connection, François Perache, Anaïs Denaux

modération Maya Boquet, Clément Baudet

L’événement sur la page Facebook d’Addor