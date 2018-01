L’Oeil à l’écoute : Les Yeux fermés // 13.01.18

Samedi 13 janvier 2018 de 18h à 19h en direct sur 93.9 FM

Les Yeux Fermés

le magazine radio de l’association des Couleurs

l’Association des Couleurs et l’équipe de l’émission les yeux fermés

vous souhaite une excellente année 2018

Au programme de notre émission:

– La chronique » On se bouge » ! avec Sassa qui nous parlera de l’ histoire et de la préparation de la Chandeleur ! et des crêpes

– La rubrique « Ton avis m’intéresse ! » sur le handisport: le handisport est-il reconnu ou pas ?

avec également un micro trottoir et la question : Quelle discipline handisport connaissez vous ?

Invité : Charly SIMO, Cadre Technique FFH Fédération française Handisport et coordinateur des sports déficients visuels

– La rubrique « 3 minutes de bonheur » avec le Freestyle de notre MC favori : « JW «

– Le Quart d’heure Des Couleurs, PH avec son invité, Vanessa Dolmen une présentatrice de télévision française, qui viendra expliquer son parcours de vie et nous parler de son métier d’artiste interprète.

Une émission animée et préparée par l’équipe de l’Association des Couleurs : Sir Moy’s, JW, GUI, Krem, Sassa Camille, Emilie,PH

Bonne écoute !