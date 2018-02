17 mars 2018 : Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires au Lycée Henri IV de Paris 5e de 10h00 à 18h00

Envie d’ailleurs, d’apprendre une langue, de découvrir une autre culture et de booster votre CV ?

Découvrez toutes les formules et destinations au Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires le 17 mars 2018 : immersion en famille, écoles de langues, voyages scolaires éducatifs, cours et activités, jobs et stages, séjours au pair, séjour en université, séjours sport et langues…

Qu’il soit scolaire, professionnel, culturel ou personnel, vous trouverez le séjour adapté à votre objectif.

Participez aux conférences thématiques et préparez dès maintenant votre mobilité internationale : choisir le bon séjour, partir 3 à 10 mois au collège/lycée, les tests de langues, étudier à l’Université en Amérique du Nord, partir en séjour au pair…

Tous les exposants sont labellisés « Contrat Qualité » par L’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs. Ils s’engagent sur : l’information préalable, l’hébergement, le transport, les cours, les activités, l’organisation générale, le suivi qualité.

Le Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires, unique en France, est placé sous le haut patronage des ministères chargés de l’éducation et de la jeunesse ainsi que de la Commission européenne. La Mairie de Paris est Partenaire du Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires depuis sa création en 2012.