Safe Travel #29 – Few Tips To Heal // 04.06.19

Ce mois-ci nous recevons Agôn & DJ Funest du collectif parisien Few Tips To Heal.

Musiciens, DJs et animateurs radios ils viendront nous parler de leur univers musical, ainsi que des événements qu’ils organisent régulièrement sur la capitale.

(DJ Funest & Agôn)

Et comme d’habitude retrouvez une sélection des nouveautés Reggae et Dub du moment.

——————

Safe Travel radio show – Bass Music & Sound System Culture – Émission en directe tous les premiers mardis du mois de 22h30 à 00h animée par DJ Bluntsman et DJ Pohy.