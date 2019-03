Safe Travel #26 – Get In Step // 05.03.19

Ce mois-ci nous recevons le DJ et producteur ZOREL, promoteur des soirées Drum & Bass Get In Step (où il est DJ résident), ainsi que des toutes nouvelles soirées Bass House/UK Garage Composite !

Il nous présentera son parcours ainsi que sa prochaine soirée qui se déroulera le Samedi 16 Mars au Trabendo de Paris.

GET IN STEP w/ Macky Gee, Magnetude, Unglued & More !

(Zorel – Get In Step)

