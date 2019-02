Safe Travel #25 – SeekSickSound // 05.02.19

Ce mois-ci nous recevons SeekSickSound, média consacré aux musiques électroniques dans leur spectre le plus large.

Aurélien, Clément et Martin (aka Background, Pompelope et Drazel), rédacteurs en chef accompagnés de plus d’une vingtaine de contributeurs, nous délivrent toutes les semaines via leur site internet une série de focus, chroniques, playlists, interviews et concours en tout genre (techno, ambient, bass music, noise…). Défricheur de tous horizons électroniques le site héberge à ce jour presque 400 podcasts de différents acteurs des scènes électroniques.

(Background, Pompelope & Drazel)

Ils viendront nous présenter SSS, leur vision de la scène électronique française ainsi qu’une sélection de leur coups de coeur du moment.

Et comme tous les mois retrouvez une sélection des nouveautés Reggae, Dub et Bass présentée par vos serviteurs.

——————

Safe Travel radio show – Bass Music & Sound System Culture – Émission en directe tous les premiers mardis du mois de 22h30 à 00h animée par DJ Bluntsman et DJ Pohy.