Safe Travel #24 – Bass Paradize // 08.01.19

Pour cette première émission de l’année 2019 nous sommes heureux d’accueillir le collectif parisien Bass Paradize.

Ce crew de DJs, producteurs et passionnés de Bass Music s’est fédéré autour des sonorités Dubstep à 140 BPM. Actif depuis bientôt 5 ans, ils viendront nous présenter leur parcours et échanger sur la scène Bass française et internationale.

Ils viendront surtout nous parler de leur prochaine soirée qui se tiendra le Vendredi 18 Janvier 2019 à La Ferme du Buisson (à Noisel 77) : Bass Paradize presents : System ou la rencontre des soirées Bass Paradize et System (de l’anglais V.I.V.E.K), avec au programme, une diffusion « Home Made » par le Blackboard Jungle Sound System et un line up léché pour une danse aux couleurs Reggae, Dub et Dubstep, le tout dans un lieu super accueillant (à 20 minutes en transports du centre de Paris).

——————

Safe Travel radio show – Bass Music & Sound System Culture – Émission en directe tous les premiers mardis du mois de 22h30 à 00h animée par DJ Bluntsman et DJ Pohy.