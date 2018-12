Safe Travel #23 – Forever DnB // 04.12.18

Pour la dernière émission de l’année 2018 nous sommes ravis d’accueillir le Forever DnB crew représenter par le producteur, DJ et MC : Youthman ainsi que la DJ et productrice Elisa Do Brasil considérée par ses paires comme la reine de la Drum & Bass française.

La soirée Forever DnB en résidence au Rex Club de Paris vient de fêter ses 5 ans, l’occasion de revenir sur tout le chemin parcouru et de discuter Drum & Bass avec l’un des crews les plus actifs de la scène parisienne qui organise d’ailleurs une soirée de Noel le 26 Décembre prochain (event fbk).

Et comme d’habitude plein de news Reggae, Dub & Dubstep !!

