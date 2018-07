Safe Travel #20 – Marina P & Ackboo // 19.06.18

En Juin nous recevions la chanteuse MARINA P pour la sortie de son nouvel EP »Bite The Dust » sur Homeys Records,

ainsi que le producteur ACKBOO pour la sortie de son troisième album »Pharaoh » sur Tanta Records.

Et comme d’habitude une sélection du meilleur des nouveautés et promos Reggae/Dub/Bass Music !!!

-> PODCAST <-

Sélection musicale (Artiste : Titre du Morceau // Label) :

01 J.Robinson meets Bopper Ranking : Have Faith // Freedom Music Sound

02 Bukkha ft. Don Fe : War Flute // DUB

03 King General : Inna This Time // Vibeguard Recordings

04 Tradesman & Danny T ft. Mark Iration : Up Deh // Scotch Bonnet Records

05 K Man & Von D : Lick Down Tin Pan Sound // forthcoming Green Arrow

06 De-Tü : Bun Down Babylon (Bukkha Remix VIP) // DUB

07 Marina P & KSD : Bite The Dust // Homeys Records

08 Marina P & KSD : Kush (Homeys Remix) // Homeys Records

09 Marina P & KSD : Wide Open Eye // Homeys Records

10 Bony Fly ft. Taiwan MC : Celebration Time // forthcoming Sparring Partners

11 Ackboo : Pharaoh // Tanta Records

12 Ackboo ft. Ras Hassen Ti : From All Men Appart // Tanta Records

13 Ackboo ft. Pauline Diamond & Green Cross : First Sight // Tanta Records

14 Boneless : Escape // Gourmet Beats

15 V.I.V.E.K. : Namaste // System Music

16 Sleeper : Power Up // System Music

17 Samba : Snow // Encrypted Audio

Podcast en libre téléchargement : ici !

——————

Safe Travel radio show – Bass Music & Sound System Culture – Émission en directe tous les premiers mardis du mois de 22h30 à 00h animée par DJ Bluntsman et DJ Pohy.