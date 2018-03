Safe Travel #17 – Bazil « East To The West LP » // 06.03.18

Au programme comme tous les mois, retrouvez une sélection du meilleur des nouveautés Reggae, Dub et Dubstep.

Notre invité ce mois-ci est le chanteur Bazil. Après un premier album « Stand Up Strong » sorti en 2011 puis un EP 10 titres « High On Music » sorti en 2015, ce globe-trotters de la scène Dancehall française viendra nous présenter son nouvel album »East To The West« fraîchement sorti sur le label indépendant parisien X-Ray Productions.

East To The West est un album 15 titres aux influences variées, à l’image de Bazil qui n’a cessé de se déplacer d’est en ouest, tirant son inspiration de ces différents allers-retours entre l’Europe, l’Amérique du Nord et les Caraïbes. Avec East To The West, Bazil nous invite au voyage sur un son moderne, urbain, coloré mais toujours influencé par la culture jamaïcaine qu’il affectionne.



