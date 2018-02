Safe Travel #16 – Ifuknowmi // 06.02.18

Retrouvez comme d’habitudes une sélections des meilleures nouveautés et promos Reggae, Dub & Dubstep.

Notre invité du mois est le DJ, Producteur et Ingénieur du Son Ifuknomi. Ce vétéran des Sound Systems parisiens (Positive Riddim, Scalawax Sound) est en train de préparer son premier album prévu pour fin 2018.

Nous parlerons avec lui, musique bien sûr mais aussi du début de la scène Sound System à Paris ainsi que l’arrivée de la Jungle en France.

Grand collectionneur de vinyls, on lui a demandé aussi d’aller dépoussiérer quelques galettes et de nous faire une petite sélection de rareté Reggae et Jungle.







Sélection musicale (Artiste : Titre du Morceau // Label) :

01 Injektah ft. Tonton Addi : Historical Knowledge // forthcoming Dancehall Tradition

02 Naram ft. Cutty Ranks : My Town // Midnight Resistance

03 Naram ft. Tippa Lee : Operator // Midnight Resistance

04 Roll & Record ft. Cookah : I’m Single Again :: forthcoming Roll & Record

05 J. Robinson ft. Darien Prophecy : Herbs Like These // WhoDemSound

06 Adam Prescott ft. Amelia Harmony : Never Let Them Hold You Down (Von D Rub A Dub Remix) // Green King Cuts

07 O.B.F ft. Joseph Lalibela : How You Feel // O.B.F Records

08 D-Operation Drop : High Trees // Dubbing Sun Records

09 Natural Tribulation ft. Black Omolo : Steamers Meditation // forthcoming Lion’s Den

10 Ras Muffet : Roots Attack // forthcoming Grand Ancestor

11 Wackies : Jamaica Dub // Wackie’s (LP »Jamaica Super Dub »)

12 M Beat : Surrender // Renk Records

13 The Concrete Junglist : Indian Rosie Pan De Map // Llyodie Crucial Productions

14 JSM : Kings Of Kings // Scub A Dub

15 Bukkha & Blind Prophet : Peacemaker // Moonshine Recordings

16 Indiji : Dubwise 07 // Uprise Audio

17 Helktram : Alter // Subaltern Records

18 Bisweed : Shelter // Subaltern Records

19 Otz, Causa & Conzi : Coin Dub // forthcoming Hotplates

20 Von D ft. Rider Shafique : Frictions // forthcoming Dubs Galore

21 Jahtari Riddim Force ft. Pupajim : International Farmer // Jahtari (LP »Jahtarian Dubbers Vol.2 »)

(de gauche à droite : Pohy, Ifuknowmi, Bluntsman)

Safe Travel radio show – Bass Music & Sound System Culture – Émission en directe tous les premiers mardis du mois de 22h30 à 00h animée par DJ Bluntsman et DJ Pohy.