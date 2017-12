Safe Travel #15 – ArtBeat Records // 02.01.18

Pour cette première émission de l’année 2018 nous avons le plaisir d’inviter le label ArtBeat Records, label indépendant parisien proposant des artistes d’horizons divers allant du Reggae au Dub ou encore de la World Music à l’Electro Pop.



Ils viendront nous parler du projet ArtBeat Records, du label, de leurs artistes et viendront présenter leur prochaine soirée Dub Party Vol.2 qui se déroulera au Batofar de Paris le Samedi 27 Janvier 2018.

Une soirée orientée Dub et Bass Music où vous pourrez retrouver les artistes Full Dub (live), Khoe-Wa Dub System (live), Highly French Dub (dj set) ainsi que vos serviteurs DJ Bluntsman & DJ Pohy pour un dj set de 2h30.

Publié par ArtBeat Records sur lundi 11 décembre 2017

Comme d’habitude retrouvez une sélection des dernières sorties vinyles Reggae, Dub, Dubstep et DnB.

Rendez-vous en direct ce Mardi 02 Janvier sur RCP 93.9FM et d »ici là passeze de bonnes fêtes de fin d’année et n’oubliez pas de gardez le Skeng !

Safe Travel radio show – Bass Music & Sound System Culture – Émission en directe tous les premiers mardis du mois de 22h30 à 00h animée par DJ Bluntsman et DJ Pohy.