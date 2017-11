Safe Travel #13 – special Telerama Dub Festival // 07.10.17

Au programme de cette émission retrouvez comme d’habitude le meilleur des nouveautés Reggae, Dub et Dubstep ainsi que quelques exclusivités à sortir dans les prochaines semaines.

Nous ferons un focus sur l’édition parisienne du Telerama Dub Festival 2017 qui souffle cette année sa quinzième bougie et qui aura lieu aux Docks de Paris ce samedi 25 novembre.

Au programme de cette édition, retrouvez 3 stages, 2 Sound Systems (Stand High & Roots Atao Sound System ainsi que le I-Skankers Sound System) et plus de 20 artistes annoncés !

Nous en profiterons pour vous faire gagner 2 places pour cette soirée.

Et bien sûr, retrouvez les rubriques habituelles du « Track qui Claque », du « Track qui Gratte », l’agenda des soirées du mois ainsi qu’une toute nouvelle rubrique intitulée le « Classic Collector » !

——————

Safe Travel radio show – Bass Music & Sound System Culture – Émission en directe tous les premiers mardis du mois de 22h30 à 00h animée par DJ Bluntsman et DJ Pohy.