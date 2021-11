Route Nationale Au Loin – Episode 1 : SUBSTENCIA

Entre création sonore, interview et musique, Route nationale au Loin s’essaie à tisser des liens entre lieu et création artistique. Chaque mois un artiste viens présenter un lieu au travers d’une discussion et d’une heure de mixe.

Pour notre première émission nous avons reçu l’artiste Substencia basée à Paris, elle propose une musique entre techno, noise et downtempo. Elle nous présentera ses nombreux lieux de vie et leurs influences dans sa création.

TRACKLIST:

Samuel Kerridge – WOSN

Einstürzende Neubauten – Armenia

Diamanda Galás – Deliver Me From Mine Enemies

Nigh/T\mare – Resigned

Ancestral Voices – Sleepless Ritual (Samuel Kerridge Remix)

Voice Of Eye – Transcendence

Restive Plaggona – Escape From Exile

Deutsch Nepal – Problem

Mika Vainio – Roma A.D. 2727

Organum – Rasa

Nature And Organisation – Introduction

Lustmord – Heresy Part I

Tim Hecker – Chimeras

Aube – Tremor

Troum – Skaun[ei]s

Pechblende – In a World That Has Stopped Listening

Kreng – La Poule Noire

Cyclobe – Each and Every Word Must Die

porn sword tobacco – Copyright the universe

Rapoon – Drawing Lines In The Rocks

Siouxsie and the Banshees – Voices (On The Air)

Roly Porter – Mass

Pharmakon – Crawling on Bruised Knees

Geomatic – Thoughts Get Louder

The Soft Moon – Visions

Pan Sonic – Murskaus

Asche – Kiss The Whip

Bourbonese Qualk – Black Madonna

SUBSTENCIA:

sc: https://soundcloud.com/substencia

ig: https://www.instagram.com/substencia/

Une émission proposée par Marie Escadafals ( https://soundcloud.com/marie-escadafals ) et Eloi Petillon ( https://soundcloud.com/troisquartstaxisystem)