Rose Bonbon & Gélatine Spéciale TEXTures Palabres et Textures Sonores//03/03/2023

Émission Spéciale Palabres et TEXTures. La puissance de la parole, l’importance du message, les mots pour le dire! Autour de la recherche sonore et de la précision de prise de son, d’enregistrement de mixage et de patine sonore minutieuse afin de retranscrire des sensations, faits, évènement et combats aussi parfois. Un aspect musical très épuré valorisant un grain de voix ou à l’inverse très fourni dévoilant des arrangements espiègles.

PLAYLIST ÉMISSION du 03/03/2023 ARTISTE – ALBUM – TITRE – LABEL

<<<<<<<<PALABRES ET TEXTES ENGAGÉS>>>>>>>>

La chronique insolite d’Alexandra do Nascimento

Pierre Akendengue – Nandipo/Afrika Obota – Oma Ayiya – Saravah

Ricardo Teté – Gerigonça – Todas Aquelas Palavras – Scubidu Records

Lucas Santtana – Sobre Noites e Dias – Human Time – No Format

La chronique poignante d’Elsa Ozier-Lafontaine

Scylla – Masque de chair – Et Toi? – Abyssal

Billie Holiday – Fine and mellow – Strange Fruit – Commodore Records

La chronique insolite d’Alexandra do Nascimento

Somi – Zenzile the reimagination of Miriam Makeba – Pata Pata – Salon Africa

Ignacio Maria Gomez – Belesia – Belesia – Helico

Caetano Veloso – Livro – Os Livros – Mercury Records

La Minute éléctro (loufoque) de la Réal – Clara Rivoisi et Roxy Gilbert

Flume (featuring Jezzabel Doran) – Flume (Deluxe edition) – Futur Classic

Swarm & Emotiona – Fight for your Life – Synchronise – Haunted House

<<<<<<<<LES MOTS POUR LE DIRE OU LES BELLES PLUMES>>>>>>>>

La chronique « émotions » d’Alexandra do Nascimento

Pascale Larose-Burgin – Mon Ange qui payez pour moi – LaburGe éditions

Camélia Jordana – Camélia Jordana – Lettera – Indifference Prod

BazBaz – Sur le bout de la langue – Sur le bout de la langue – Saint George

La chronique ésotérique d’Alexandra do Nascimento

Fernando DelPapa – Eu Tambem – Olho Magico – Hélico

Monoswezi – Shanu – Woshanda – Riverboat Records/World music network