Rose Bonbon & Gélatine Spéciale Cover part.2//31/03/23

Rose Bonbon & Gélatine s’intéresse une fois de plus à la traversée du temps que peut effectuer une chanson, un message, une musique! On se penche sur le ressenti et les interprétations riches et diverses que peuvent en faire les artistes. Et on commence en beauté, dans le vif du sujet, avec moins de conversation et plus d’action et le King et son légendaire « Little less conversation »! Savourez!

PLAYLIST ÉMISSION Spéciale Cover part.2 du 31/03/2023 // Artiste – Album – Titre – Label

Elvis Presley – Little less conversation – single – RCA Victor (1968)

Junkie XL/Elvis Presley – Little less conversation (1968/2002) – single Elvis vs JXL – RCA/BMG

Nebbra featuring the Grand Escape – Little less conversation – single – Scorpio Music

Marion Rampal – Tissé – Don’t think twice, it’s all right! – Les rivières souterraines

Bob Dylan – The Freewheeling – Don’t think twice, it’s all right! – Warner Bros (1963)

Niagara – Religion – Pendant que les champs brûlent – Polydor

Marion Rampal – Single – Pendant que les champs brûlent – Les rivières souterraines

Blundetto – Warm my Soul – Hercules (featuring Hugh Coltmann) – Heavenly Sweetness

Aaron Neville – Hercules – Single – Not One Label 1973

Björk – Homogenic – Bachelorette – Mother

Winzenrieth & Eda Diaz – Bachelorette – Single

Elis Regina & Antonio Carlos Jobim – Aguas de março – 1972 Phillips

Smoke City – Flying Away – Aguas de março (Joga Bossa) – Jive Records

Marisa Monte & Gabriel Byrne – Coleçaõ – Waters o March – Phonomotor Records

Tok Tok Tok – Love again – Waters of march – ZYX Music

La Minute éléctro (loufoque) de la Réal – Clara Rivoisi

Overwerk – Canon – Create – Fabrik

The Toxic Avenger – Yes Future – Bien cordialement – Enchanté Records

SUITE PLAYLIST ÉMISSION Spéciale Cover part.2 du 13/03/2023 // Artiste – Album – Titre – Label

Madonna – Celebration – Beautiful Stranger – Warner Records 1999

Jon Auer – 6 1/2 – Beautiful Stranger – Houston Party Records