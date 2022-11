Rose Bonbon & Gélatine spéciale Cover (part.1) Des titres au fil du temps et leurs avatars & anecdotes. Et aussi « la minute EWI du réal ». ENJOY!

Playlist du 11/11/2022 // Artiste-Album-Titre-Label/Distributeur

TRY A LITTLE TENDERNESS – COVER

Ottis Redding – Do it just one more time Live at Monterey Pop Festival – Try la Little Tenderness – Monterey international Pop Festival Foundation Label

Pip Millett – Try a Little tenderness – Single – Label Rhino

BY YOUR SIDE – COVER

Uptown Lovers – By Your side – By Your side – Edité par InOuïe Distribution

Zajazza featuring Macy Lu – By your Side (remix) – Mascarade Records

BEGGIN – COVER

Madcon – So dark The con of Man – Beggin – RCA Records

Maneskin – Chosen – Beggin – Sony RCA Records

« La minute EWI du réal » avec TESSELLATE – COVER

Alt J – An awesome Wave – Tessellate – Infectious – Atlantic

Ellie Goulding – Halcuon Days – Tessellate – Polydor

PRFFTT & Syvable & Ellie Gouling (remix) – Tessellate – Soundcloud

CRAZY IN LOVE – COVER

The Chi-Lites – I like your lovin’! Do you like mine? – Are you my woman (tell me so) – Brunswick Records

Beyoncé featuring Jay Z – Dangerously in love – Crazy in love – Columbia

Beyoncé – Crazy in love from The Fifty Shades of Grey soundtrack – Universal Republic Records

Mélissa Laveaux – Crazy on love – Single – No Format Label

PRÉLUDE N°20 en Do mineur OPUS 28 de Frédéric Chopin – COVER

Minoire – Introspection – Prélude N°20 en Do mineur opus 28 de Frédéric Chopin – Jet Records

Donna Summer – Could it be magic – Single – Label Atlantic

NO DIGGITY – COVER

Black Street – No Diggity – Single – Interscope

Chet Faker – No Diggity – Single – Heavenly Sweetness

HERCULES – COVER

Aaron Neville – Tell it Like it is – Hercules – Label Par-Lo

Blundetto – Warm My Soul – Hercules featuring Hugh Coltman – Heavenly Sweetness

I WILL ALWAYS LOVE YOU – COVER

Dolly Parton – Jolene – I will always love you – RCA Victor