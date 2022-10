Rose Bonbon & Gélatine reçoit Ellinoa & Wanderlust Orchestra//14/10/2022

Artiste de jazz très en vue et multi-primée, Ellinoa & le Wanderlust Orchestra présentent la dystopique Ville Totale. C’est à la fois un album et un concert immersif en 3D sonore à la pointe de la technologie, décliné en jeu vidéo et en diptyque multimédias. Un conte philosophico-écologique évoquant le réveil des consciences et le retour à la nature qui fissure cette ville écrasante pour la réinventer avec une vraie symbiose entre l’humain et la nature. Ellinoa nous donne quelques clés pour mieux savourer l’expérience! A vos casques!

Interview & Playlist Dystopiquement vôtre du 14/10/2022 // Artiste-Album-Titre-Label/Distributeur

Ellinoa & Wanderlust Orchestra – Ville Totale – Ville Totale – les p’tits cailloux du chemin / l’autre distribution

Ellinoa & Wanderlust Orchestra – La Canopée – Ville Totale – les p’tits cailloux du chemin / l’autre distribution

Ellinoa & Wanderlust Orchestra – Parkour – Ville Totale – les p’tits cailloux du chemin / l’autre distribution

Ellinoa & Wanderlust Orchestra – Après la pluie – Ville Totale – les p’tits cailloux du chemin / l’autre distribution

« La Minute éléctro de la RÉALE » Clara Rivoisi & Roxanne Gilbert présentent : Ephixa – Unraveld reality – Monstercat Label

Playlist Dystopiquement vôtre du 14/10/2022 // Artiste-Album-Titre-Label/Distributeur

Vangelis – BO Blade Runner – End Title – East West

Rob Dougan – Furious Angel – BO Matrix Reloaded – Maverick Records

Johnny Klimek et Tom Tykwer – BO Matrix – Musicbox Records

M83 – Hurry up, We’re dreaming – Midnight City – Naïve Records

Woodkid – Run Boy Run – The Golden Age – Universal

James Horner – BO Avatar – Gathering all the Na’vi clans for battle – Atlantic Records/ Syco

Nina Morato – L’étrange Noël de Mr Jack – la complainte de Sally – Walt Disney Records