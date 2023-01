Rose Bonbon & Gélatine : Le Goût de la Musique !//06/01/2023

A la demande d’une auditrice qui souhaitait en connaître un peu plus sur les trois voix de l’émission nous avons choisis d’axer notre présentation sur ce lien qui nous unit et relie à la musique. Ce qui nous a initié au Flot Sonore et donné le goût de la Musique. Merci Lucie Berbon aka Frambyz d’avoir inspiré ce thème d’émission ! 💖

PLAYLIST de l’ Émission du 19/12/2022 – Artiste – Album – Titre – Label

J.J James – FOOL – Label Philips – 45 tours (Jean-Marie Burgin)

J.J James – Go to the Top – Label Philips – 45 tours (Jean-Marie Burgin)

Eminem – The Marshall Mathers LP – The Real Slim Shady – Aftermath Entertainment

Amy Winehouse – Back to Black – Back to Black – Universal Records

Davi Vieira – Ghetto Linha 8 – Patua featuring Fabiana Masili

The Blue Magoo’s – Happy Feet – None Understood – Amper/AMP 9507

Ram Singh – One Bright Morning – Rakhe Rakanhar – Ram Singh Music

Olivier-Paul Nirlo & Nicolas Garros – Oligopole Nicopole – Outside – auto-production

Olivier-Paul Nirlo & Nicolas Garros – Le roi Bad – The Bad Song – auto-production

La minute électrØ de la Réal (Clara Rivoisi &Roxy Gilbert)

Daft Punk – Discovery – Aerodynamic – Virgin Records

Stupeflip – The Hypnoflip Invasion – Le Spleen des Petits – Etic System

PLAYLIST de l’ Émission du 19/12/2022 – Artiste – Album – Titre – Label

BO film Sexy Dance : Step Up – Ciara – Get Up (featuring Chamillionaire) – GM Music

Mokyo – Uleum – Single – H1GHR MUSIC

Ricardo Hertz & Camerata Romeu – Nova Musica Brasileira para cordas – Mourinho (ao vivo) – Herz Produções

Gabriel Bismut & Maurizio Minardi – Le Chat Brel – Tulipano Nero – Les amis de la musique acoustique

P.E.A.R.L – Unknown Landscapes – Memoria – Mixed and selected by Christian Wünsch – Pole Recordings/POLEGROUP28CD