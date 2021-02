Romina de Novellis : partager une douleur

Conjuguant théorie et pratique, anthropologie et performance Romina de Novellis s’intéresse aux actes de soins et aux rituels réparateurs. A côté de ses recherches en doctorat à l’EHESS, l’artiste a fondé le programme d’échange et de résidence Domus à Galatina et invite artistes et commissaires, théoriciens et critique à se pencher sur le tarentisme. En réancrant cette histoire de l’Italie du sud dans celle du bassin méditerranéen et au prisme des études de genre, elle propose de dépasser les premières observations de l’anthropologue Ernesto di Martino sur la magie de ce rituel. De quoi cette danse soigne-t-elle vraiment ? S’agit-il vraiment d’un contre-poison, d’un exorcisme ou d’une manière par le spectacle de réintégrer des corps marginaux, hors normes dans la société ? Ancienne danseuse, Romina de Novellis par la performance s’intéresse au possible partage de la douleur et à la manière dont les blessures intimes d’un corps peuvent témoigner de violences politiques, sociétales. Par la marche et d’autres actes sur lesquels elle reviendra pour nous, elle nous invite à l’empathie.

Musique diffusées :

Les deux musiques diffusées durant l’émission ont été choisies par Romina de Novellis.

« None, none, none, none, nanna » : enregistrement de l‘ethnomusicologue Diego Carpitella qui accompagnait l’anthropologue Ernesto De Martino lors de son expédition dans le Salento (Pouilles) entre 1959 et 1960.

« Padrone mio » : musique traditionnelle du Gargano (Pouilles) réinterprété par le compositeur napolitain Daniele Sepe