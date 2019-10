Rio répond : Jazz, Brésil et Musica Universal 21.10.2019

Le Brésil et le jazz n’ont jamais fini de s’entrelacer dans des histoires communes toujours aussi infinies. Mais depuis quelques années, un certain renouveau de leurs relations peut s’observer, de chaque côté de l’Atlantique. Nous recevons Benoît Crauste, jeune saxophoniste parisien et fin connaisseur de certaines scènes brésiliennes, pour nous emmener dans l’univers des musiques brésiliennes et du jazz d’ici ou de là-bas. Au programme, la jeune génération éclose autour d’Hermeto Pascoal et d’Itibéré Zwarg, qui passera bientôt dans l’Hexagone. Mais aussi l’actualité franco-brésilienne chargée de cet automne, avec les projets personnels de Benoît Crauste ou un superbe Blue Tangerine qui des racines brésiliennes invente un jazz captivant. Et bien sûr, un peu d’Amazonie et de forêts vierges en danger, un peu du regard des musiciens sur la situation du géant brésilien à l’heure de Bolsonaro, etc. Até logo sur Radio Campus Paris!