Rien A Voir Avec Du Jazz // 31.10.22

Il y a quinze jours nous explorions les rencontres inhabituelles entre le jazz et certaines musiques de tradition européenne. Dans ce nouveau numéro nous écoutons des rencontres entre le jazz et des instruments qui n’en font pas partie habituellement, sonorités étonnantes et dépaysantes au programme. Mais nous n’oublions pas l’actualité avec le nouveau cd de Playfield et le lp de RESILIENT VESSELS, deux groupes qui illustrent parfaitement l’ambiance new yorkaise actuelle. Quand l’histoire fait l’actu, on voit arriver sur nos platines Sun Ra et Horace Tapscott. Bienvenu dans ce jazz définitivement hors des sentiers battus.

La Playlist

RESILIENT VESSELS – GOTHAM RUNDOWN

de l’album « Live At The Cell » – rr gems records rrgems 10 lp

Clarinet Summit – you better fly away

de l’album « You Better Fly Away » – mps records 0068.251

Horace Tapscott Quintet – Your Child

de l’album « The Quintet » – Mr bongo mrbcd 256

Exiles – Old World Raga

de l’album « kalimbamania » – fredonnia music fm 26

Mario Schiano, Xu Feng Xia, Martin Blum – Dear Peter Part 4

de l’album « Dear Peter » – improjazz prgt 001

Joe Rigby – For Hariett

de l’album « For Harriet » – improvising being ip 05

Pepa Paivinen – Harjedalen

de l’album « personal breath » – orbit 577 or 5092

Edward Vesala – The Way Of..

de l’album « Nan Madol » – ecm cd 1077

JONE TAKAMÄKI – UMUT ÇAĞLAR – FAHRETTIN AYKUT – Myth Of The Drum 1

de l’album « Myth Of The Drum » – zehra zehra 005

Konstrukt featuring Marshall Allen & Hüseyin Ertunç – March of the Aliens

de l’album « Vibrations Of The Day » – konstrukt re 048

Sun Ra & His Blue Universe Arkestra – Discipline 27-II (Bonus track)

de l’album « Universe In Blue « -cosmic myth records cmr 006

Playfield – Love Electric Touch

de l’album « Stepping Out » – 577 records 5849-1 cd

