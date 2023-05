Rien A Voir Avec Du Jazz 29.05.23

C’est une excursion canadienne à laquelle on vous convie, à la découverte d’une des scènes les plus passionnantes mais aussi les plus méconnues du free jazz. Mais nous débutons cette émission par deux duos sublimes que Max Roach a créé à la fin des seventies.

liste des titres

Max Roach & Abdullah Ibrahim – Streams Of Conciousness

de l’album « streams of consciousness » – piadrum records 0301 cd

Max Roach & Archie Shepp – La Marche

de l’album « force sweet Mao, suid Africa 76 » – uniteledis uni 28976

Gerry Hemingway Quintet – Outerbridge Crossing

de l’album « Outerbridge Crossing » – sound aspect records s a s cd 017

Numinosity – Grey Glass

de l’album « spectrum « – m a e 018

Michael Snow & Jesse Stewart – Assemblage

de l’album « live at the national gallery » – art stew records a s r 005

The Artists Jazz Band – Looks Like Snow

de l’album « double album – the Isaacs gallery

CCMC – 16 Jul 76 A

de l’album « vol 1 « – music gallery editions ccmc 1002

Stoffner, Lovens, Mahall – Improvised Composition 2

de l’album « Mein Freund Der Baum » – wide ear records wer 032

Urs Voerkel – Propinquity-8

de l’album « propinquity zwischenzeitstück aria » -intakt records intakt cd 057

programmation musicale, animation et réalisation Olivier Delaporte

assisté par Alexandre