Rien A Voir Avec Du Jazz // 28.11.22

Aujourd’hui on s’intéresse aux nouvelles formes de fusion entre le jazz et la musique indienne. La publication pour la première fois d’une session d’enregistrement inédite de Karl Jenkins est un bon prétexte pour s’attarder sur la carrière de ce musicien anglais très important qui a oeuvré autant dans Nucleus que dans Soft Machine. Enfin on part à la découverte de la scène jazz coréenne avec un percussionniste complètement étonnant, vous n’avez jamais entendu une telle lecture de « my one and only love ».

programmation musicale

Ravi Padmanabha & Lathan Hardy – TRACK

de l’album « Species Unite » – self produced

Luke Stewart & Jarvis Earnshaw Quartet – Where I Go, I Am There

de l’album « Luke Stewart & Jarvis Earnshaw Quartet « – no quarter noq 073-1 lp

Dennis Warren FMRJE – blues in golden spaces

de l’album « Free Jazz For A Free Ukraine » – self produced

Sylvain Kassap – Canterbury –

de l’album « Octobres » rogueart rog 0121

Elton Dean, Mark Sanders, Roberto Bellatalla – To Rahel and Back

de l’album « Into The Nieríka » blueprint bp 292 cd

Graham Collier – Indian Rock

de l’album « Hamburg 1968 » British progressive jazz bpj 008stc

Soft Machine – Snodland / Penny Hitch / Block

de l’album « Seven » Sony records int’l sicp 30167

Karl Jenkins – Penumbra II first & second movement

de l’album « Penumbra II » jazz in Britain jib 41-s-cd

Mototeru Takagi, Kim Dae Hwan, Choy Sun Bae – Step by Step

de l’album « Seishin Seido » no business records nbcd 157

Kim Dae Hwan – My One And Only Love

de l’album « black roots » nices scp 001 pss

Programmation musicale, animation et réalisation: Olivier Delaporte