Rien A Voir Avec Du Jazz // 26.06.23

Pour le dernier numéro de la saison nous re-visitons quelques classiques du free jazz en s’intéressant aux deux plus récents volumes de la série ezz-thetics revisited, l’un consacré à Ornette Coleman, et l’autre à deux classiques de la série byg actuel. Nous nous arrêtons aussi sur une légende du free jazz européen: Ernst-Ludwig Petrowsky.

La playlist

Günter Lenz Springtime – B-A-C-H

de l’album « strict minimum » – Jazzwerkstatt jw 015

Ernst-Ludwig Petrowsky – Freie Improvisation

de l’album « Luten at jazzwerkstatt peitz » – Jazzwerkstatt jw 177

Ernst-Ludwig Petrowsky, Conrad Bauer, Ulrich Gumpert, Günter Sommer – Post Aus Vogelsang

de l’album « Synopsis » – Edel content 0208048ctt série Amiga jazz

Ethnic Heritage Ensemble – Impressions 2

de l’album « impressions » – red records rr 123156-2

The Jazz Doctors – Suite For Gamma, Pt 2

de l’album « intensive care: prescription filled, the Billy Bang quartet sessions 1983/1984 » – cadillac records sgccd 020

Abdul Wadud – Camille

de l’album « by myself » – gotta groove records/bisharra records grr 2022-1 / br 101

Julius Hemphill – Dogon A.D

de l’album « dogon a.d » – international phonograph / freedom / arista al 1028

John Stevens, Trevor Watts, Barry Guy – Ah!

de l’album « no fears » – hi4head records hfh cd 001

Ornette Coleman – Rainbows

de l’album « Ornette at 12, crisis to man on the moon revisited » – ezz-thetics 1148

Ornette Coleman – Man On The Moon

de l’album « Ornette at 12, crisis to man on the moon revisited » – ezz-thetics 1148

Clifford Thornton – Pan African Festival

de l’album « Ketchaoua to scorpio by Arthur Jones revisited » – ezz-thetic 1154

Arthur Jones – B.T

de l’album « Ketchaoua to scorpio by Arthur Jones revisited » – ezz-thetic 1154

Programmation, animation et réalisation Olivier Delaporte

assisté par Alexandre