Rien A Voir Avec Du Jazz // 23.01.23

Dans ce numéro nous accueillons l’étonnant duo Fred Frith et Susana Santos Silva. Celui qui fut l’un des piliers d’Henry Cow et qui a repoussé depuis longtemps les limites du jeu de guitare fraye avec la jeune génération européenne du free jazz. Le rythme est bien entendu important dans le jazz mais pas seulement dans sa première acception, il peut aussi être le support à la composition ou au déroulement d’un morceau on en écoute trois exemples.

La playlist

Barry Guy, Howard Riley, John Stevens, Trevor Watts – Remember To Remember

de l’album « Endgame » – Japo Records ucce 9073

Trevor Watts & The Celebration Band – Spring Sunrise

de l’album « Trevor Watts & The Celebration Band » – Arc arc cd 010

Jeff Parker – 2019-07-08 II

de l’album « Mondays At The Enfield Tennis Academy » -Aguirre Records zorn 93

John Tchicai & The Festival Band – Take 1

de l’album « God In Africa » – Hookfarm hcds 76-8

Hartmut Geerken & John Tchicai – Point Of Low Return

de l’album « Hindukush Serenade » – Holiday Records lp hol 071

Brian Chase, James Ilgenfritz, Robbie Lee – Fragile

de l’album « Loss And Gain » – Infrequent Seams cd 36

Sylvain Kassap & Benjamin Duboc – Vers Le Bleu

de l’album « Le Funambule » – Dark Tree Records dt 12

Fred Frith & Susana Santos Silva – Laying Demons To Rest

de l’album « Laying Demons To Rest » – Rogueart cd 0125

Henry Cow – Armed Maniac/Things We Forgot

de l’album « volume 8 Bremen » – Rer Megacorp rer hc 14

L’Etau – les châtiments corporels – Quartette

de l’album « Script Original » – Disques Bloc Thyristors » lp 0230

J.A.M All Stars – Gaby’s Rhapsody

de l’album « Jazz Am Minett, 15th Anniversary Concert » -Label Usine

production, animation et réalisation Olivier Delaporte

assisté par Alexandre.