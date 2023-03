Rien A Voir Avec Du Jazz // 20.03.23

Nous avons plutôt l’habitude de nous intéresser à l’underground et aux musiciens qui restent dans l’ombre mais il nous a semblé essentiel de rendre hommage nous aussi à Wayne Shorter. Même si ce géant du jazz n’a fait qu’effleurer le free jazz, ses innovations ont influencé nombre de musiciens et de passionnés. La réédition du premier album de François Jeanneau nous permet de déployer un portrait en quatre tableaux de ce légendaire saxophoniste français. Enfin le label culte Fringe Benefit record qui documenta le free jazz australien à la fin des années 70 fait son retour et propose une première série de rééditions de la plus haute importance.

La playlist

John Coltrane – Impressions

de l’album « The complete 1961 village Vanguard recordings » – Impulse impd4-232

Wayne Shorter – Speak No Evil

de l’album « Speak no evil » – Blue note 7243 4 99001 2 7

Weather Report – Firefish live in Ossiach 1971

inédit

Grachan Moncur III – The Twins

de l’album « Some other stuff » – Blue note 50999 2 65152 2 9

Alan Shorter – Parabola

de l’album « Orgasm » – Verve records 314557094-2

François Tusques – Description Automatique D’un Paysage Desole 2

de l’album « 1965 free jazz » – – Adda / In situ 590039 / is 039

François Jeanneau – Kaïna

de l’album « Une bien curieuse planète » – Souffle continu records ffl 076

Saeb Sarbib – On A Funny Day

de l’album « Live in Europe vol 2 » – Marge 03 lp

Jef Gilson Europamerica Big Band – Première famille / Live in Moers 79

inédit

Jon Rose, Dave Ellis, Rik Rue, Serge Ermoll, Peter Kelly – Trio 1

de l’album « Improvisations » – Fringe Benefit Records 24

Jon Rose – 2 Improvisations For String Frame

de l’album « Relative string music » – Fringe benefit records fbr 29

Programmation musicale, animation et réalisation Olivier Delaporte

assisté par Alexandre