Rien A Voir Avec Du Jazz 15.05.23

Le jazz américain underground des années 70 s’est invité dans la programmation de ce numéro. Trois rééditions essentielles sont en effet sorties récemment. Il y a tout d’abord le premier volume d’une série consacrée au Pan Afrikan Peoples Arkestra mais aussi le mythique album solo d’Abdul Wadud et le non moins important premier album de Luther Thomas 11th street fire suite qui ressort chez Corbett v/s Dempsey. Mais nous débutons ce numéro par une série consacrée à l’électronique dans le jazz, les synthétiseurs ont toujours un peu été un ovni dans cette musique et nous retournons à l’époque ou en jouer faisait paraitre le musicien pour un extra terrestre. Sun Ra fut un pionnier mais il n’a pas été le seul.

La playlist

Charles Austin & Joe Gallivan – Stretching The Truth

de l’album « Mindscapes » – spitball records sb 4

Love Cry Want – Ancient Place

de l’album « Love cry want » – lion productions lr 199

Sun Ra Quartet – Springtime and Summer Idyll

de l’album « other voices other blues « – Horo records hdp 23-24

Pan Afrikan Peoples Arkestra – To The Great House

de l’album « Live at I.U.C.C 26/11/78 » – Nimbus west records ns 7901C

Bobby Bradford Extet – Comin’ On

de l’album « midnight pacific airwaves » – entropy stereo recordings esr 018

JEANNE LEE – Jamaica

de l’album « conspiracy » – moved by sounds

Maliks Emerging Force Arts Trio – in between space

de l’album « time and conditions » – moved by sounds

The James Marshall Human Arts Ensemble – Invocation

de l’album « Autonomous oblast » – Freedonia music fm 26

Luther Thomas – 11th street fire suite

de l’album « 11th street fire suite » – Corbett v/s Dempsey cvsd 097 cd

Abdul Wadud – Oasis

de l’album « By myself » – gotta groove records br 101

Programmation musicale, animation et réalisation Olivier Delaporte

assisté de Jonathan et Jeff