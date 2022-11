Rien A Voir Avec Du Jazz // 14.11.22

Dans ce nouveau numéro on revient sur quelques titres récemment sortis comme le trio d’Yves Charuest mais on découvre aussi le second cd du Blue Reality Quartet dont les membres sont quatre figures majeures du free jazz. Nous nous intéressons aussi à quelques disques inclassables et à un pianiste japonais particulièrement versatile dans le bon sens du terme. Enfin revenu d’outre tombe, le frère d’Albert Ayler (Donald » voit sa discographie entièrement rééditée et c’est loin d’être seulement anecdotique.

La playlist:

Joe McPHee Quartet – Harriet

de l’album « Underground Railroad + Live At Holy Cross Monastery » – atavistic ums-alp-226

Blue Reality Quartet – Butter Cup (for Bud Powell)

de l’album « Ella’s Island » – Mahakala music maha 039

The Cosmosamatics – cosmic Curtis

de l’album « The Cosmosamatics II » – boxholder records bxh 030

Yves Charuest, Michel Ratté, Peter Kowald – Green circle and triangle dotted (II)

de l’album « Montréal 1985 » – tour de bras tdb 0004 hist

Danny Davis, Takehisa KOSUGI, Peter KOWALD – Global Village Suite – Improvised Part VIII

de l’album « Global Village Suite Improvised – fmp saj 60

Playfield – Tree House

de l’album « Stepping Out » -577 records 5849-1 cd

Friedrich Gulda, Paul Fuchs, Limpe Fuchs, Albert Mangelsdorff, Barre Phillips, Mounir Bashir, Gerhard Herrmann, Leszek Zadlo– Ensemble-2

de l’album « It’s Up To You » – play loud productions pl 123 lp

Horde Catalytique Pour La Fin – Gestation Sonore 2

de l’album « gestation sonore » – futura records son 03

Gruppo Di improvvisazione Nuova Consonanza – Percussioni Per Tutti

de l’album « Improvvisazioni A Formazioni Variate Dei Compositori-esecutori « -gtm 4402 cd

Yuji Takahashi & Sabu Toyozumi – Lovely Silver 6.000 Km

de l’album « The Quietly Cloud And A Wild Crane » – no business records nbcd 156

Masahiko Togashi & Yuji Takahashi – Valencia

de l’album « Duo Live 88 » – studio songs yzso 10052

Don Ayler Septet – Coltrane’s Blues

de l’album « In Florence 1981 » – railroad town music

Programmation musicale, animation et réalisation par Olivier Delaporte