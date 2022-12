Rien A Voir Avec Du Jazz 12.12.22

Pour le dernier numéro de 2022 on écoute deux nouveautés très différentes l’une de l’autre mais avec pour point commun une forte personnalité musicale, d’un côté Jeff Parker et de l’autre le groupe monté par Dave Soldier et William Hooker.

Nous nous intéressons aussi à la dernière réédition du label Souffle Continu records qui entreprend de republier tout le catalogue du légendaire label Palm, disques uniques aux sons étonnant ce Workshop de Philippe Maté et Jef Gilson n’échappe pas à la règle.

la playlist :

Jeff Parker – 2019-08-19

de l’album « Monday At The Enfield Tennis Academy » – Aguirre records zorn 93 / Eremite records met 76/77

John Carter Bobby Bradford – Loneliness

de l’album « Self Determination Music » – BGP Records bgpm 286

Resilient Vessels – GREEN PAPER TEA

de l’album « Live At The Cell » – RR GEMS rrgems10

Connie Bauer, Mattias Bauer, Dag Magnus Narvesen – Gift I

de l’album « The Gift » – No Business Records nb lp 135

Grachan Moncur III – Gnostic

de l’album « Some Other Stuff » – Blue Note 50999-2 651/52-2-9

Albert Mangelsdorff – Hüpf Thema

de l’album « Triple Entente » – MPS records 060-25 176-02-36

Leon Francioli & Pierre Favre – Drôles d’oiseaux

de l’album « duo » – Evasion Disques ep 100821

Phil Gibbs & Roger Telford – You Never

de l’album « Model Railway News » – Freetone Records ftr 004

Dave Soldier & William Hooker – Etude 16 Palimpsest (For Gidon And Alicia)

de l’album « The Lewitt Etudes « – Mahakala Music maha 036

Philippe Maté / Daniel Vallancien – Sax Hi-Fi

de l’album « Maté / Vallancien » – Souffle Continu Records FFL 047

Philippe Maté Jef Gilson – L’oeil

de l’album « Workshop » – souffle continu Records FFL 075 Palm Redux Série

Steve Reid Deacon’s Son

de l’album « Odyssey Of The Oblong Square » – Soul Jazz Records sjrlp 514 c

David Wertman – Devotion

de l’album « Kara Suite » – Mustevic Sound Records MS 3001

Programmation musicale, animation et réalisation : Olivier Delaporte