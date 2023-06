Rien A Voir Avec Du Jazz // 12.06.23

Notre programme commence avec une excursion du côté de Boston. Ce n’est pas forcément la ville américaine que l’on associerait d’emblée au jazz et pourtant il y a une scène musicale importante et nous en écoutons quelques exemples. Le très rare vinyl de Michel Portal « our meanings and our feelings » vient d’être réédité, à cette occasion nous nous arrêtons sur ce musicien d’exception et nous vous proposons une rareté le concernant.

la playlist

Eric Zinman & Laurence Cook – Threat Two

de l’album « Double action » – Ayler records ayl-cd 085

Laurence Cook, Marc Leibowitz, Eric Zinman – you appear somewhat ethnic

de l’album « Sinus up » – studio 234 0021

Dennis Warren FMRJE – HIT 4

de l’album « live at fmrje studio December 22nd hits » – self produced

Lowell Davidson Trio – Ad hoc

de l’album « Lowell Davidson trio » – ESP DISK esp 1012 cd

Robert Ruff – Ruff’s blues

de l’album « Shaza-ra » – baystate bvcj 35106

Michel Portal – Dear Old Morocco

de l’album « our meanings and our feelings » – pathé/le très jazz club 2C054-10525

Michel Portal Unit – Splendid Yzlement

de l’album « NDR jazzworkshop 74 » – norddeutscher rundfunk 0666-516 disque promotionnel hors commerce

Trevor Watts & Verian Weston – Dufferin@

de l’album « dialogue in two places » – hi 4 head records hfhcd 010d

Trevor Watts & Jamie Harris – Mulitiki

de l’album « live in Sao Paulo » – hi 4 head records hfhcd 005

Programmation musicale, animation et réalisation Olivier Delaporte

assisté par Alexandre