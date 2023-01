Rien A Voir Avec Du Jazz // 09.01.23

Pour le premier numéro de 2023 nous nous intéressons à deux saxophonistes très différents l’un de l’autre, l’américain Glenn Spearman et le suédois Gilbert Holmström. Tous deux ont peut-être pour point commun d’être devenus des légendes ou tout au moins des musiciens cultes pour une petite communauté de fans. Plus de quatre ans après sa disparition, le légendaire trompettiste polonais Tomasz Stanko fait toujours l’actualité et de la manière la plus magistrale, un incroyable concert de 1972 donné pour radio Bremen vient de sortir pour la première fois, c’est toute la puissance du jazz d’Europe de l’Est des années 70 qui nous est révélé.

La playlist.

JumaSultan’s Aboriginal Music Society – Sundance

de l’album « Father Of Origin « – Eremite records mte 54/55/56

Pepa Paivinen – Personal Breath

de l’album « Personal Breath « – Orbit 577 or 5032

Steve Grossman & Jean François Jenny Clark – King Tut

de l’album « New Moon « – Musica Records mu 3027

Glenn Spearman – Atlanta

de l’album « Night After Night » – mars label group

Glenn Spearman’s G Force – Mixed Bag

de l’album « Let It GO » – red toucan records rt 9308-2

Ross Hammond – Our Place On The Wheel

de l’album « Our Place On The Wheel » – self released

The N Y Clarinet Society – alpha zone

de l’album « Coco » – Fundacja sluchaj! 20/2022

Gilbert Holmström – Konfrontation

de l’album « Konfrontation » – Moserobie Music Productions mmplp 113

Swedish Azz Med Vänner & Gilbert HolmstrÖms Sextett – Fåglarna 2013

de l’album « Fåglarna » – Not Two Records mw 926-1

Tomasz Stanko Quintet – part 5

de l’album « Wooden Music » – Astigmatic Records ar 020 cd

ZBIGNIEW SEIFERT – Hamburg 4

de l’album « Live IN Hamburg 1978 » – Milo Records pjm 01

production, réalisation et animation Olivier Delaporte