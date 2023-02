Rien A Voir Avec Du Jazz // 06.02.23

Nous nous intéressons aujourd’hui à l’énigmatique Oliver Schwerdt, élève de Günter Sommer, Schwerdt documente sa musique sur son propre label, on fait un tour d’horizon de certains de ses projets.

Nous nous arrêtons aussi sur la scène musicale de Detroit des années 80 qui reste très méconnue, enfin le jazz se marie assez bien avec les ambiances japonaises, nous en écoutons deux exemples.

la playlist

Joseph Jarman Poem Song Part 2

de l’album « Poem Song » – Paddle Wheel kicj 793

James Newton – Shakuhachi

de l’album « Binu » – Circle Records rk 21877/11

Dave Soldier & William Hooker – Etude 39 Chunka Beep Part 2

de l’album « The Lewitt Etudes – Mahakala Music Maha036

Leroy Jenkins With The New Chamber Jazz Quintet – Collegno

de l’album « Beneath Detroit The Creative Art Concert At The Detroit Institute Of Art 1979/1992 » – Geodesic 002

A Spencer Barefield – Xenogenesis

de l’album « Live At Nickelsdorf Konfrontationen » – Sound Aspects Records -sas cd 007

Amina Claudine Myers – Have Mercy Upon Us

de l’album « Song For Mother E » – Leo Records lr100 lp

New Old Luten Quintet – Big Luten At Midnight

de l’album « Big Pauer » – Euphorium Records euph041b

Euphoriumfreakestra – Carmesian Olluh Bass Drive & The Lizli Gayers Diving Adventures

de l’album « Free Electric Supergroup » – Euphorium Records euph018

Euphoriumfreakestra – Kantate Pt 1

de l’album « Free Acoustic Supergroup » – Euphorium Records euph029

GEORG GRÄWE QUINTET – Green Screen

de l’album « New Movements « – Corbett v/s Dempsey cvsd/cd 092

Programmation, animation et réalisation Olivier Delaporte

assisté par Alexandre