Rien A Voir Avec Du Jazz //03.04.23

Aujourd’hui nous revenons sur la publication des archives du trompettiste Chris Capers qui accompagna Sun Ra dès le milieu des années 60. Du coup on en profite pour s’attarder sur « the shadow world », un des classiques de Sun Ra mais difficile à jouer du fait de la confrontation rythmique qui existe entre les arrangements et le rythme de base.

Playfield l’un des récents projets de Daniel Carter nous permet de s’intéresser à son travail le plus actuel, plutôt apaisé. Enfin on part à la découverte d’un nouveau trio de musiciens finlandais: Mush Tone Ensemble

La playlist

Alex Clyne, Dan Clucas, Pepter Kuhn, Dave Sewelson, Scott Walton – The Way Out (Is In)

de l’album « Dependent Origination « – fmr records fmr cd 478-1117

Horace Tapscott Sextet – Dem’ Folks

de l’album « Dial B for Barbra » – Nimbus West records ns 1147

Playfield – Ice Cream Mountain

de l’album « stepping out » – 577 records 5849-1

Jarvis Earnshaw, Daniel Carter, Zach Swanson -Harbinger

de l’album « Harbinger » self produced no label

Dewan Motihar Trio, Irene Schweizer Trio, Manfred Schoof, Barney Wilen – Brigach and Ganges

de l’album « jazz meets India » – mps records/promising music 441142 cd

Mush Tone Ensemble – Barbershop

de l’album « Walking on the grass « – rr gems records rrgems12

Tomasz Stanko – slowly by

de l’album « Almost Green » – Leo records leo 008 lp

Chris Capers & Joe Rigby – Revelation

de l’album « revelation » – Homeboy music homeboy d The Chris Capers cassettes

Sun Ra – The Shadow World

de l’album « The magic city » – cosmic myth records cmr 001

Griot Galaxy – The Shadow World

de l’album « Live at the D I A » – entropy stereo recordings esr 001

réalisation, programmation musicale et animation Olivier Delaporte

assisté par Jonathan et Alexandre.