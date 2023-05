Rien A Voir Avec Du Jazz // 01.05.23

Deux saxophonistes époustouflants de par la maitrise de leur son dans ce nouveau numéro: le californien Vinny Golia et le canadien David Mott. Ce dernier étant à peu près inconnu de ce côté de l’atlantique, nous nous étendons un peu sur sa carrière. Nous rendons aussi un hommage conséquent à Karl Berger, à la mesure de sa contribution au jazz.

La playlist

Rudi Mahall Olaf Rupp Kasper Tom – Dirt

de l’album « Olaf Rupp, Kasper Tom, Rudy Mahal » – barefoot records bfrec059lp

Vinny Golia, Stuart Liebig, Nathan Hubbard – there is a light that goes on automatically

de l’album « there is a light that goes on automatically » – castor & pollux music 059

Marion Brown Quartet – Juba Lee – Part 1

de l’album – « Mary Ann live at Bremen » – moosicus records m1221 cd

Marion Brown Septet – Iditus

de l’album « Juba Lee » – fontana phce 1007

Don Cherry – Second Movement

de l’album « togetherness » – cloud9 music c9 m1

Musica Elettronica Viva – Fox

de l’album « united patchwork » – horo records hdp 15/16

Karl Berger Woodstock Workshop Orchestra – Open Time

de l’album « live at the Donaueschingen music festival » – mps records 0068.250

Ernst Reijseger, Jesse Stewart, David Mott – REM 1

de l’album « different dreams » – music as energy mae 015

Sonoluminescence Trio + 1 – Illuminations

de l’album « live at the record centre – record centre records / art stew records rcr 003 / asr 006

Numinosity – Purple Mirror

de l’album « spectrum » – m a e 018

programmation musicale, réalisation et animation: Olivier Delaporte

assisté de Jeff et Jonathan