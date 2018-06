RétroZone #07 : Resident Evil // 13.04.18

Le revenant fascine la littérature depuis près de deux siècles. Le plus emblématique de ses représentants, le zombie, est aujourd’hui une figure iconique de la culture pop. Le jeu vidéo n’échappe pas à cette règle. Édité par Capcom et sorti en 1996 sur PlayStation , Resident Evil a donné naissance au genre du survival horror . Depuis, le virus T a crée de nombreuses œuvres et produits dérivés issus a franchise. En 2015, la saga dépassait le cap des 61 millions de jeux vendus, devenant par la même occasion la plus grosse franchise de Capcom. Adaptée en films et en livres, la série a depuis longtemps dépassé le simple cadre du jeu vidéo.