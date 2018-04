Restitution des ateliers webradios à la Goutte d’Or

PRESS START

Les émotions dans le jeu vidéo

DU MERCREDI 18 AU DIMANCHE 29 AVRIL 2018 • 11h à 22h •

Entrée libre / Ateliers gratuits sur inscription • Bpi • Entrée rue Beaub

La création vidéoludique envahit la Bpi !

Peur, joie, frustration, excitation, rire, etc., le jeu vidéo suscite des émotions ! Comment les provoque-t-on ? Avec quels outils et pourquoi ? Venez le découvrir à travers des rencontres, des jeux, et des ateliers !

TOUT AU LONG DU FESTIVAL

Découvrez les jeux de l’Oujevipo (Ouvroir de Jeux Vidéo Potentiels) ! Chaque jeu s’incarne dans une borne pop et décalée, fabriquée sur mesure. Formellement, l’ensemble rappelle les jeuxde construction en bois et reprend à son compte les codes de la borne d’arcade des années 80. Chaque borne propose une façon singulière de jouer. Venez tester une expérience sensorielle individuelle et collective forte, parfois déroutante, souvent amusante.

MERCREDI 18 AVRIL

Apprendre à créer un jeu vidéo • Atelier

14h, 15h, 16h et 18h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1 • À partir de 10 ans

Apprenez comment créer un jeu vidéo en compagnie de Marc Kruzik, éditeur du jeu vidéo God is a cube. En l’espace d’une heure, vous découvrirez les bases de la création vidéoludique, avec ses différents genres, ses métiers et ses logiciels. Vous créerez votre propre jeu vidéo avec des outils gratuits, et apprendrez comment aller plus loin dans votre passion.

Entretien de Jean Zeid avec Michaël Stora : Les émotions dans le jeu vidéo sont-elles dangereuses ? • Rencontre • 19h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Michaël Stora est psychologue et psychanalyste spécialiste des mondes numériques et interactifs en tant qu’objets de recherche et outils thérapeutiques. Il est l’un des cofondateurs de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines et utilise les jeux vidéo comme outil de médiation auprès d’enfants et d’adolescents souffrant de troubles du comportement. Il est l’auteur notamment de Hyper connexion, avec Anne Ulpat, Larousse, 2017, et de Et si les écrans nous soignaient ? Psychanalyse des jeux vidéo et autres plaisirs digitaux, Eres, 2018.

Jean Zeid est journaliste à France Info, spécialiste du jeu vidéo.

JEUDI 19 AVRIL

Fabrication d’une console rétrogaming avec Recalbox • Atelier

14h, 15h, 16h et 18h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1 • À partir de 12 ans

Vous voulez construire votre propre console de jeux rétro pour jouer sur votre télévision, ou créer votre borne d’arcade en une heure ? La Recalbox vous permet de rejouer à une variété de consoles et de plateformes dans votre salon, en toute simplicité ! L’équipe de Recalbox vous assistera pour monter votre console. Venez avec votre propre matériel ou entraînez-vous avec celui qui sera mis à disposition par la Bpi.

Programmation sous Unity avec Studio Bruyant • Atelier

11h à 19h • L’Atelier • Niveau 2 • À partir de 15 ans

Studio Bruyant vous propose un atelier de création de jeu vidéo sur le moteur Unity, l’un des plus répandu dans l’univers de la création vidéoludique. L’atelier est une initiation, donc ouvert aux participants qui ne connaissent pas Unity ou le développement informatique. Le moteur et les concepts de base seront présentés, puis chacun créera un petit jeu et pourra, suivant le temps restant, ajouter les fonctionnalités qu’il aura imaginé.

Entretien de Jean Zeid avec Frédérick Raynal : Les mécanismes de la peur • Rencontre

19h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Frédérick Raynal est un des principaux créateurs de jeu vidéo français. Il a travaillé pour les studios Infogrames, Adeline Software International, No Cliché, et Ubisoft. Il est notamment auteur des jeux Alone in the Dark, Little Big Adventure, 2Dark, etc.

VENDREDI 20 AVRIL • JOURNÉE MIGRATIONS : SUSCITER L’EMPATHIE PAR LE JEU

Game design avec Prismatik • Atelier

14h à 17h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1 • À partir de 15 ans

Créer un jeu, quel qu’il soit, nécessite une démarche de conception, avant même d’utiliser l’ordinateur. Vous expérimentez ici cette étape essentielle de la fabrication d’un jeu : le game design. Concevoir la mécanique, mettre au point des règles et imaginer un concept innovant sont autant d’aspects qui seront abordés dans cet atelier.

Soirée jeux spécial « migrations » • Jeux et rencontre

17h30 à 22h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Comment questionner une question d’actualité et créer l’empathie à travers le jeu vidéo ? Venez découvrir une sélection de jeux qui s’emparent de la question des migrations.

Rencontre avec Pierre Corbinais, créateur du jeu Enterre-moi mon amour

19h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Ex-libraire, Pierre Corbinais écrit aujourd’hui pour le jeu vidéo et autres expériences interactives. Il est l’un des créateurs de l’Oujevipo. Il est auteur avec Florent Maurin de la fiction interactive sur smartphone Enterre-moi mon amour, co-éditée par Pixel Hunt et Arte en 2017, qui fait vivre intensément au joueur le périple vers l’Europe d’une jeune migrante syrienne à travers le fil de sa messagerie instantanée.

SAMEDI 21 AVRIL • WEEK-END RÉALITÉ VIRTUELLE

Réalité virtuelle et émotion, comment ça marche ? • Démos et documentaire

11h à 22h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Réalité virtuelle et émotion, comment ça marche ? Venez le découvrir à travers un documentaire vidéo où des professionnels de la VR vous expliqueront comment ils font pour créer de l’émotion. Tout au long de la journée, vous pourrez également tester des expériences en réalité virtuelle et faire le plein de sensations !

Peindre une émotion avec Scratch • Atelier

11h à 18h • L’Atelier • Niveau 2 • À partir de 12 ans

Après un tour de table où chacun présentera sa météo émotionnelle, les participants découvriront le logiciel de création de jeux vidéo Scratch. Une fois l’outil pris en main chacun tirera au sort une émotion et s’exercera à la faire ressentir à travers une création interactive aux autres participants. Enfin, les apprentis regroupés par équipes composeront leurs propres partitions

émotionnelles à faire ressentir aux autres. À la fin, présentation-goûter-jeu pour tout le monde !

Avec Samir Saïdani, comme maître de cérémonie.

Émotions et immersions, en partenariat avec Backlight Studio • Rencontre

19h • Espace Presse • Niveau 2

Comment fonctionne une émotion ? Quels sont les procédés d’immersion et d’émotion dans la réalité virtuelle ? Quels sont les objectifs ? Comment fait-on pour les provoquer ? Qu’est-ce qui existe aujourd’hui ? Quel avenir ? Des chercheurs, des créateurs et des exploitants de contenus viendront faire un état des lieux et vous dévoiler les coulisses de la création de mondes virtuels pleins d’émotions.

Avec Philippe Fuchs, expert en réalité virtuelle, professeur à l’Ecole des Mines Paris Tech, Frédéric Lecompte, directeur de Backlight Studio

DIMANCHE 22 AVRIL • WEEK-END RÉALITÉ VIRTUELLE

Réalité virtuelle et émotion, comment ça marche ? • Démos et documentaire

11h à 22h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Peindre une émotion avec Scratch • Atelier

11h à 18h • L’Atelier • Niveau 2 • À partir de 12 ans

LUNDI 23 AVRIL

Après-midi de jeux sur PC • Démo

14h à 18h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Pour cette édition de Press Start, la Bpi vous a concocté une sélection de jeux indépendants riches en émotions ! Venez les découvrir et surtout y jouer ! Vous serez accompagné par un médiateur spécialisé.

Présentation des travaux des étudiants de l’EPSAA • Démo

18h30 à 22h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Présentation d’une sélection de travaux des étudiants de l’École Professionnelle Supérieure d’Arts Graphiques de la Ville de Paris.

MERCREDI 25 AVRIL

Présentation des travaux des étudiants d’ISART Digital • Démo

14h à 18h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Présentation d’ALFRED et de LILY, deux jeux créés par les étudiants de l’école supérieure du jeu vidéo et de l’animation Isart Digital. En présence de leurs créateurs à qui vous pourrez

poser toutes vos questions.

Retour sur la Game Jam Apoil Press Start de 2017 • Démo

18h à 22h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

En 2017, une Game Jam de 48h a été organisée à la Bpi. Durant deux jours et deux nuits, cinq équipes que nous avons « enfermées » sur place (nous les avons nourries, rassurez-vous) ont créé cinq jeux sur le thème du transport. Venez tester ces jeux et rencontrer les rescapés de l’expérience !

JEUDI 26 AVRIL • L’ÉMOTION PAR LE SON

Sound design avec Sylvain Buffet • Atelier

14h à 17h • L’Atelier • Niveau 2 • À partir de 15 ans

Venez vous initiez au sound design, la création de sons et de musique pour le jeu vidéo, avec Sylvain Buffet, sound designer spécialisé. Il a notamment contribué aux jeux Beyond : Two Souls pour le studio Quantic dream et au jeu Game of Thrones (RPG) pour le studio Cyanide. Il collabore également à de nombreux projets de réalité virtuelle et travaille actuellement sur le dernier jeu de Quantic Dream : Detroit : Become Human.

Après-midi de jeux avec médiation • Jeux

14h à 19h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Venez tester les jeux sélectionnés par la Bpi !

Entretien de Jean Zeid avec Damien Mecheri : Musique et jeux vidéo • Rencontre

19h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Damien Mecheri est auteur et assistant d’édition chez Third Editions. Il est l’auteur du livre Video Game Music : histoire de la musique de jeu vidéo chez Pix’n Love Editions, 2014.

VENDREDI 27 AVRIL • L’ÉMOTION PAR LE SON

Après-midi de jeux avec médiation • Jeux

14h à 18h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Venez tester les jeux sélectionnés par la Bpi !

Yuri • Jeux vidéo / Concert

19h • Espace Musique • Niveau 3

Le concert / jeux vidéo autour de Yuri propose de croiser l’expérience d’une partie de jeu vidéo « grandeur nature » avec une performance musicale originale en live. Durant le spectacle, chaque membre du public est invité à prendre les manettes le temps d’une partie, accompagné par les musiciens qui réinventent une bande-son spécifique à chaque joueur, favorisant ainsi l’immersion du public dans le monde poétique et onirique de Yuri.

SAMEDI 28 AVRIL • L’ÉMOTION PAR LE SON

Après-midi de jeux sur PC • Démo

14h à 18h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Conférence musico-ludique Jazz et jeu vidéo : mariage impossible ? • Rencontre

19h • Espace Musique • Niveau 3

Yacine Synapsas et Antoine Herren vous proposent une conférence-jeu étudiant les croisements entre jazz et jeu vidéo. Véritable conférence dont vous êtes le héros, Jazz et jeu vidéo invite le public à devenir acteur, en participant à une enquête élucidant les mystérieux croisements entre ces deux arts. Les deux animateurs vous accompagneront tout du long, narrant cette belle rencontre, posant des questions, semant diverses embûches… Cette conférence est accessible à tous, néophytes comme spécialistes, en jazz comme en jeu vidéo.

DIMANCHE 29 AVRIL • L’ÉMOTION PAR LE SON

Carte blanche à l’association APOIL • Jeux

11h à 22h • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Partez avec APOIL (Association des Passionnés d’Oeuvres Interactives et Ludiques) à la rencontre des émotions dans les jeux vidéo. Stimulez vos sens et plongez-vous dans les univers de ces jeux à travers une installation visuelle et sonore qui vous transportera au plus près des lieux emblématiques qui ont émergé de l’esprit des créateurs. Perdez-vous entre les différents visuels et laissez la musique vous emporter loin de votre quotidien. Les amateurs de sensations fortes ne seront pas en reste et pourront prendre en main une sélection de jeux. Rien de tel que la nervosité des boutons qui s’enclenchent sous nos doigts lors d’un combat épique ou les mouvements délicats et apaisants de la manette qui guident des pétales de fleurs emportés par le vent.